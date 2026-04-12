俳優の高橋文哉（25）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。3月生まれで、20歳を迎える年の1年間が「一番嫌でした」と語った。MCの「EXIT」兼近大樹から年齢を聞かれた高橋は3月12日に25歳と答え、「とんでもなく早生まれじゃん」と言われると「早生まれです」とうなずいた。また「同級生との違いみたいなのはあるのか？」と聞かれると「めちゃくちゃあります