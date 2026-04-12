俳優の高橋文哉（25）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自身の名前の由来となった有名芸能人を明かした。MCの「EXIT」兼近大樹と俳優の満島真之介から「ふみきゅん」と呼ばれた高橋。兼近から「何て呼ばれてますか？みんなからは」と聞かれ「何でもあります。ふみきゅんはでも、あんまりない」と答えたが、「1人だけ“文哉きゅん”って呼ぶ人が。勝地涼さん