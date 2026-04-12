漫画家・鳥山明さんの公式ファンクラブ「鳥山明保存会」の初代会長・松本常男さんが死去したことが10日、松本さんが代表取締役会長を務める編集プロダクション「キャラメル・ママ」の公式ホームページで伝えられた。71歳。【画像】松本常男さんが魅力発信に心血を注いだ『ドラゴンボール』発表では、かねてより病気療養していたとし、4月1日に死去したという。葬儀については「誠に勝手ながら 故人の遺志により 葬儀および告別