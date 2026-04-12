4月12日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME4が行われ、デンソーアイリスが70－51でトヨタ自動車アンテロープスに勝利した。今シリーズの対戦成績を3勝1敗とし、チーム史上初のリーグ優勝を達成した。 試合終了後には表彰式が行われ、プレーオフMVPには髙田真希（デンソー）が初選出された。