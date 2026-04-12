こんにちは！整理収納アドバイザー＆認定講師のかおるこです。【画像を見る】大量のマンガをすっきり収納！三つ子含む４人の母をしながら、片づけのセミナーや講座を開催しています。片づけを体系的に学べる初著書『元小学校の先生が教える いちばんやさしい片づけの授業』（サンクチュアリ出版）が現在3刷重版し、全国の書店やネット書店で好評発売中です。今日は、マンガのお話です。みなさんのおうちでは、マンガを読みますか？