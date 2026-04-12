この記事をまとめると ■ミニバンやSUVへ需要がシフトしたことから3BOXセダンが姿を消しつつある ■クーペ風デザインが主流となりセダンの魅力がより希薄化した ■VIP用途もミニバンへ移行したことでいっそう市場の縮小が進んでいる なぜ3BOXセダンは消えたのか 最近、ボンネット・キャビン・トランクが明確にわかれている3BOXタイプのスタイリングをもつセダンが少なくなっている。多くのクルマがひしめく商業施設などの駐車場