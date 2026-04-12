コーデを考える時間がない忙しい朝でも、きちんと感のある着こなしを作りたい！ そんなときに頼りになるのが「セットアップ」。そこで今回編集部が注目したのは、春夏コーデにぴったりな素材を使用した【ZARA（ザラ）】のブレザー × パンツ。コーデ組みに悩まずともおしゃれに決まり、大人コーデをセンスよく格上げできそうです。 リネン混素材で軽やか & 品よく決まるジャケット 【