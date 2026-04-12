筆者友人E子の話。攻略キャラの名前は次々出てくるのに、クラスメイトの名前が出てこない。そのとき初めて、ただごとじゃないと思いました。シングルマザーとして生活を支えるために仕事で家を空けがちだった私と、小学生のころからゲームの世界にのめり込んでいった息子の話。奪うことも、放置することも、正解じゃなかった。今も答えを探している途中の、正直な記録です。 最初は「まあいっか」だった 息子が