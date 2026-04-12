山形県東根市の公衆浴場で、12日午後、木製の柱の表面が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。12日午後1時50分ごろ、東根市東根甲のオオタ湯で入浴のために来店した男性客が、正面出入口脇に設置されているスロープの木製の柱の根元が炭化してくすぶっているのを見つけ、火事ぶれをしました。施設の女性店員が119番通報すると共に、施設の職員が消火し、火は消し止められましたが、火元の柱の表面とエアコンのホ