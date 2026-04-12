現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、福井県敦賀市の「金ヶ崎城」。小一郎たちが命懸けで籠城した山城は、今どうなっているのか？【写真多数】豊臣兄弟が命がけで籠城戦を…信長軍「最大のピンチ」の舞台となった城の“現在”を一気に見る信長軍「最大のピンチ」の舞台となった城の現在とは？写真＝今泉慎一◆◆◆信長軍が最大のピンチを迎えた山城4月12日放送の『豊臣兄弟！』第14話