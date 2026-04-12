俳優・鈴木亮平（43）が主演を務め、3月末に最終回を迎えたTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが12日に更新。キャスト秘話が明かされ、反響が寄せられた。同作で連続ドラマ初出演を果たした人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」藤澤涼架について、「ご自身の撮影がない時も、現場に来て芝居を猛勉強」と紹介。続けて「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影10日前。レギュラーキャストで一番最後に決まり