体質だけじゃない？犬が車酔いする理由 生まれつきの体質 人間でも生まれつき乗り物に強い人もいれば、すぐに酔ってしまうという人もいますよね。犬も同じです。乗り物酔いは耳の奥にある三半規管が揺れによって刺激されることで、平衡感覚が崩れて起こると考えられています。 生まれつき三半規管が強い子もいれば、三半規管が弱く、ちょっとした揺れにも耐えられずに酔ってしまうという子もいるのです。 匂いがこ