初めてのトリミングを担当してくれたトリマーさんと再会した、ワンコのリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で2万4000回再生を突破し、「素敵な話」「すごく喜んでる！」といったコメントが寄せられています。 【動画：SNSで犬を投稿していたら、まさかの『初めてトリミングをしてくれたお姉さん』から連絡がきて…】 トリマーさんと再会することに TikTokアカウント「shin