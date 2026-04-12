叱られてしまった男の子が、ワンコの背中にくっついて拗ね始めたら…？ワンコの愛と優しさを感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で32万4000回再生を突破。「涙出た」「背中で受け止めてくれてる」「頼りになる」といった声が寄せられています。 【動画：叱られてしまった男の子→拗ねながら、犬に近づいて…慰めるように『背中を貸してあげる光景』】 男の子に背中を貸してあげるワンコ TikTokアカウント「unita20