犬が死ぬ直前『飼い主から離れたがる』心理５選 犬の中には死ぬ直前、飼い主から離れたがる犬がいると言われています。なぜ飼い主から離れた場所に移動しようとするのでしょうか。その心理を解説します。 1.弱った姿を敵に見せないため 犬は死ぬ直前、本能的に自分の弱った姿を敵に見られないようにと隠れようとする習性があると考えられています。家で暮らすようになった現代の犬たちにも、こうした野生の本能は受け