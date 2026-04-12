【漫画】本編を読む不倫や浮気がバレる原因のひとつが、シタ側の脇の甘さだ。どんなに些細なことでも普段とは違う言動がパートナーに違和感を与えたことで、致命的な状況を導くことになる。『今日も浮つく、あなたは燃える サレ妻が不倫現場に凸る話』（山元環：漫画原作、東雲あんず：漫画/KADOKAWA）は、夫が見せた違和感と隙から不倫を確信し、復讐を決行する妻の物語だ。ある日、親子3人で朝食をとっているときのこと。妻