巨人・石塚裕惺内野手（２０）は、１２日に行われたファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（平塚）で今季１号の先制ソロを放った。待望の一発が出た。「４番・遊撃」で先発出場した石塚は０―０の２回に訪れた第１打席、相手先発・入江の投じた２投目・１４６キロの低め直球を強振。打球は低い弾道を描きながら右翼スタンドへと吸い込まれた。試合後には「しっかり芯でとらえることができたので久々にいい感触でしたね。よかったです