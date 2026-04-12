おしゃれ女子が実践している着こなしテクが知りたいコ、集合！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、同アイテムでつくる「レイヤードコーデ」を3つご紹介します。同じアイテムを重ねるだけでコーデもパッと華やぐ♡ 難しいテクは不要なので、ぜひお試しあれ！【同アイテムのレイヤード】が超しゃれる♡異素材MIXも可愛いけれど、実は同じアイテムを重ねるのがおしゃれ女子の新定番だってご存じ？難しいテクは不要