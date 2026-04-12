大阪・関西万博１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」が１２日、１９７０年万博会場の万博記念公園（大阪・吹田市）で開催され、２０２５年万博との“夢のコラボ”が実現した。午前１０時３０分にスタートした“フェス”のトリを飾ったのは、７０年万博の象徴と、２５年万博の公式キャラクターの共演だ。午後７時３０分に「ＯｎｅＷｏｒｌｄ，ＯｎｅＰｌａｎｅｔ．」と題したドローンシ