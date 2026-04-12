◆第４９回チャレンジサイクル ロードレース （１１、１２日、静岡・日本サイクルスポーツセンター）◇主催報知新聞社 、日本自転車競技連盟 ◇協力ＳＨＩＭＡＮＯ、日本サイクルスポーツセンター日本自転車競技連盟の登録競技者による８カテゴリー１３種目のロードレースが行われた。女子エリート（３４キロ）は、マウンテンバイク（ＭＴＢ）での２０２８年ロサンゼルス五輪出場を目指す石田唯（２３）＝ＴＲＫＷｏｒｋ