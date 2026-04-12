◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人・北浦竜次投手（２６）が前夜に続く連投で１回１安打無失点。３番手として仕事を果たした。昨オフ日本ハムを自由契約となり新加入したサウスポー。これで３試合連続無失点とし「いま自分なりのピッチングができているので、継続ですね」と１４日から始まる阪神３連戦（甲子園）を見据えた。