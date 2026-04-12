新潟県長岡市で８月２、３日に開催される「長岡まつり大花火大会（長岡花火）」で、長岡市民を対象とした観覧席チケットの先行販売が始まった。今年は全席有料化後で最多の来場者数が見込まれる。主催する長岡花火財団は、雑踏事故防止とともに、昨年初の逮捕者が出た転売についても対策を強化する方針だ。３年ぶり長岡花火の今年の目玉の一つは、長生橋を舞台に３年ぶりに復活する「ナイアガラ」。橋の補修工事の影響で２０２