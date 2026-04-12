世の中には多くのセクシービデオが存在しますが、これらはすべてお手軽簡単に作られているわけではありません。まずは専門の協会（IPPA）へ加盟する映像メーカーが制作し、審査を経て販売されています。この工程で制作されたビデオを「適正ビデオ」と呼ぶ一方、反対に協会へ加盟せず、審査もされていない個人制作ビデオも存在します。それがいわゆる「同人ビデオ」なのです。【写真】弾むHカップと匂い立つ色気現役風俗嬢るるた