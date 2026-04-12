子どもがある程度の年齢になったら、家のお手伝いをさせますよね。学校を卒業してもなお実家暮らしの場合には、子どもと言えども家にお金を入れさせているママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「息子に家のことをやらせすぎでしょうか？」というタイトルで、こんな投稿が寄せられました。投稿者さんはシングルマザーで17歳の息子さんを育てています。『元旦那は離婚後に事故で亡くなり、養育費などはあり