MR＝松浦鉄道に乗って向かうウォーキングのイベントが行われています。 春の陽気を感じるこの時期にぴったりのコースを、寺田アナウンサーが体験してきました。 日本最西端を走る松浦鉄道に乗って… 向かうのは県の北部・松浦市。 佐世保駅から、約2時間。 （寺田美穂 アナウンサー） 「着きました！松浦駅！空気がきれいですね」 旅のスタートは、松浦駅です