（資料写真）神奈川大学野球春季リーグ第２週第２日は１２日、神奈川工科大学ＫＡＩＴスタジアムで松蔭大−神奈川工大、横浜商大−関東学院大の２回戦が行われた。松蔭大が６−２で快勝して１勝１敗とし、商大は７−５で競り勝ち勝ち点を挙げた。松蔭大は初回、四死球に乗じて長短２安打で３点を先制。先発石野が６回１失点と試合をつくり、八回に高橋の３ランで突き放した。商大は２点を追う六回に４連打の一挙４得点で逆転