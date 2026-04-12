タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。4月10日（金）の放送では、リスナーから届いた「この春、新しく始めたこと」を紹介。人生初のジム通いをスタートさせたリスナーのエピソードに、ユージと吉田がエールを送りました。（左から）パーソナリティの吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞3月に一人娘が大学を