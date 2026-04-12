◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」開幕戦（１２日、後楽園ホール）全日本プロレスは１２日、後楽園ホールで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」開幕戦を行った。第２試合の「チャンピオン・カーニバル２０２６」Ａブロック公式戦で前年覇者の斉藤レイが羆嵐と対戦した。試合は序盤から互いのパワーが真っ向から激突する肉弾戦。羆嵐が場外でのアルゼンチンバックブリーカー、リング