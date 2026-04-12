◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２４）が今季２度目の先発。６回８安打２失点で今季初黒星を喫したが、７奪三振と要所を締めてゲームメイクした。「ヒットを８本打たれても（最少の）２失点に抑えられたっていうのは、今までの投球の中でも結構少ないと思う。また一つ引き出し（ができた）というか、いい投球ができたなと思います」と振り返った。この日は同学年・山瀬と