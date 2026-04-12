◆ファーム・リーグＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）巨人の吉川尚輝内野手が１２日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦に「３番・二塁」で先発出場。実戦復帰後初安打をマークし、守備もこなした。「守備の確認とかいろんな動作の確認ができたのが一番。（打球が）飛んできたし、フライも捕れたのでよかったです」と笑みを浮かべた。吉川の名前がコールされると球場は大歓声に包まれ、応援歌を歌う少年少女たちも見られた。そ