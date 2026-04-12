余った切り干し救済！使いきりレシピ 日持ちするのがうれしい切り干し大根。買ったものの一度に1袋使いきれず、残りを忘れてしまうこともよくありますよね。今回はそんな切り干し大根を上手に食べきるレシピをピックアップ。 和のイメージが強い食材ですが、フレンチや韓国風の味つけも意外と合うんです。 味つけの工夫で飽きない！ マヨネーズやコチュジャン、オリーブオイルなどさまざまな調味料を駆使した切り干し大根のレシ