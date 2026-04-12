◆ファーム・リーグＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）巨人の戸郷翔征投手が先発し、７回９１球を投げて４安打１失点で今季公式戦初勝利を挙げた。戸郷はグラブを胸の前で構えてから両手を右肩方向へ持っていき、腕から始動する菅野式のフォームに今試合から変更。「（巡回投手コーチの）久保さんと一緒に取り組んでいる形の中で、いい形ができている。早めに横の形をつくって並進に入っていくのを今やっている。やってまだ