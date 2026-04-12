「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１２日、福岡）順調な航跡を描いて予選を折り返した。尾嶋一広（３８）＝兵庫・１０１期・Ａ１＝は２日目６Ｒで２コース差しを決めて１着。「僕の方が余裕があったので、へさきが入れば何とかなると思っていた」と機力の良さを生かしてシリーズ初白星をゲットした。前節のＶエンジン１６号機が相棒とあって気配も力強い。「今のメンバーだったらかなり上位かなと思った。上位は上位じゃな