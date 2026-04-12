グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で自身初となる卓上カレンダーの発売記念イベントに出席した。“阪神”“酒”“ギャンブル”好きで、酒は日本酒党。「強い。つぶれない」としつつも、「記憶がなくなっていることも…」という。「神宮球場にヤクルト対阪神戦を見に行って、神宮の外周で、でんぐり返しをしていた」と明かした。「反省はする。でも、すぐに飲んじゃうんですけど」と屈託なく笑った。