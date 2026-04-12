YUSIIが、1st EP『Quiet Fire』を4月29日に配信リリース。また、収録曲「PADDLE」を4月22日に先行配信し、同曲のMVを公開する。 （関連：藤井 風、Creepy Nutsら『コーチェラ』初出演への期待世界的フェス参加に見る日本人アーティストの現在地） 本作のタイトル“静かな火”には、胸の奥に秘めた、消えることのない情熱という意味が込められている。収録曲には、YUSIIとして初のリリース作品とな