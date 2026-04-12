写真：1st EP『Quiet Fire』ジャケット写真 2025年よりあらたな名義で活動をスタートさせた、札幌出身シンガー・YUSII（読み：ユーシ）。オルタナティブR&B、ヒップホップをルーツに、静けさの中にあるリアルな感情を描き続けるYUSIIが、1st EP『Quiet Fire』（読み：クワイエット・ファイア）を4月29日にリリースする。 ■誰もが抱える感情を、繊細な言葉と歌声で丁寧に描き出す全7曲 本