本日4月12日（日）日本テレビ系で放送した「ザ！鉄腕！DASH!!」にて、城島茂が掲げる「島に城を建てる」という夢の新プロジェクトの始動を発表。さらに、新たな拠点となる無人島の名前を視聴者から募集！DASH新章が動き出す。「ザ！鉄腕！DASH!!」では、いままで開拓してきたDASH島に加え、新たな無人島を開拓する「夢の2拠点開拓計画」がスタート。城島が掲げる「新たな島に、城を建てる」という壮大な夢の実現に向け、新ビッグプ