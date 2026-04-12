【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarの新曲「Petals」のMVが公開された。本作はTVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌となっている。 ■MVの監督は作品本編でビジュアル開発・イメージボードを担当する久保雄太郎と米谷聡美 本MVはTVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』を制作しているWIT STUDIOが手掛けており、監督は作品本編で