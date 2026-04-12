NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』で4月から新MCに就任した虹咲カリナ。この春、高校を卒業したばかりの彼女が抱える、夢と希望ーー。「本当にこの1年で人生が変わりました。じつは、中学生のころに美術の先生に憧れていたこともあったんです。授業も真面目に受けていて、デッサンとかクロッキーも毎日描いていましたが、中2の終わりくらいにTikTokを始めて、それから別の選択肢も考えるようになりました。最近