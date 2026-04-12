新たな計画が動き出していた。「夢を叶えるために新たな島に向かうぞ！」この日、男たちはついにDASH島を飛び出し、近くの港まで船を運び、もう一つの島へ船を走らせていた！324日かけ手に入れた、全て手作りの船で長距離航海が可能に。そこで、現在のDASH島を拠点にし、新たな島と合わせ、二拠点開拓を目指す！一行が初上陸したのは、「陸地の面積デカい気がする」「ジュラシックパーク感ありません？」「DASH島にはないものがあ