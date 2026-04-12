4月1日に20歳の誕生日を迎えたばかりの松島かのん。2nd写真集には、10代から20代への変化が収められている。「1st写真集のときは、髪も短めで笑顔が中心だったので、今回は髪を少し伸ばして表情も笑ったり、すましてみせたりいろいろと挑戦しました」高校生の頃は「すまし顔が少し苦手ですぐに笑顔になっていた」という彼女。日々、変わり続けていく中で、変わらないものもある。出身地である愛媛への愛だ。「愛媛の有名なお菓