ガールズバンド「SILENT SIREN」が、女子バレーボール・SVリーグの強豪、NECレッドロケッツ川崎の2026-27シーズン公式応援歌を担当する。 書き下ろしの新曲タイトルは「KETTO」。同楽曲のミュージックビデオ（MV）撮影が、NEC川崎のホームアリーナである東急ドレッセとどろきアリーナで行われた。 バレーボールキングでは、選手たちが数々のドラマを