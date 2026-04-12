お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（土曜深夜2・30）に出演し、半年前までもめていたという人気お笑い芸人を実名告白した。この日は「ウエストランド」井口浩之、「鬼越トマホーク」ら、毒舌芸人たちが一堂に会した。毒舌にはリスクが伴うため、鬼越の良ちゃんは「ギャラを上げて欲しいですよね。悪口の」と提案。久保田も「メンタル料みたいなのね」と続い