18日の阪神メインはダート重賞「第31回アンタレスS」。昨年の勝ち馬ミッキーファイトは続く帝王賞、JBCクラシックも制して大きく出世を遂げた。今年の一等星はどの馬か。ダート中距離界の今後を占う上でも重要な一戦だ。今年も飛躍を期待できる実力馬が集まった。ムルソーはダートに限ればここまで9戦6勝、掲示板を外したことがない。昨秋以降はオープン特別を連勝し、前走仁川Sはハンデ58キロを背負って首差2着。速い流れを