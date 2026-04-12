春の福島開催を彩るG3「第23回福島牝馬S」（芝1800メートル）は19日、福島競馬場でゲートイン。過去10年、1番人気は2勝。3連単平均配当が35万円超と“春の嵐”が吹き荒れる牝馬重賞を制するのはどの馬か。主役はパラディレーヌだ。昨秋は秋華賞3着、エリザベス女王杯2着とG1で上位争いを演じた。今年の始動戦となった前走・中山牝馬Sは3着に敗れたが、休み明けで重量56・5キロを背負っていたことを考えると上々の走りだった。