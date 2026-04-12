3冠ロード初戦「第86回皐月賞」（G1、中山2000メートル）は19日、中山競馬場で行われる。多様なステップの勝ち馬が集まり、大混戦模様だ。主役は昨年の朝日杯FS優勝馬カヴァレリッツォ。早くから皐月賞直行で照準を絞ってきた。朝日杯FSで負かしたダイヤモンドノット、リアライスシリウスが重賞を勝ち、レベルの高さは明白。血統的に父サートゥルナーリア、母父ハーツクライなら、初めての2000メートルも問題ない。中山向きの