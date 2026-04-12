「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）ヤクルト先発の高梨裕稔投手が７回１安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。立ち上がりから巨人打線に的を絞らせず、打者が２巡した六回を終えても１人の走者も出さない快投。七回１死で中山に中前打を浴びて、完全試合が阻止されると、マウンド上で苦笑いを浮かべた。それでもこの回は後続を断ってガッツポーズ。２番手の増居にマウンドを譲った。試合後、ヒーローインタ