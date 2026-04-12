若宮大路を練り歩く甲冑を着た鎌倉武士たち＝１２日、鎌倉市小町鎌倉市の春の恒例行事「鎌倉まつり」が１２日、始まった。初日は桜の咲く若宮大路を武者行列が進み、観光客を沸かせた。１９日まで。まつりは１９５９年から続く。開幕を飾るパレードには地元中高生のマーチングバンドや、手作りの甲冑（かっちゅう）を着た「鎌倉手作り甲冑とんぼの会」「鎌倉もののふ隊」のメンバーら約１千人が約１キロを練り歩いた。