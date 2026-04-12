今回は友人のA子の体験談をご紹介します。両親への結婚のあいさつのため、実家にやって来た彼。その後、喜んでいてくれたはずの母親から「あの人はやめたほうがいい」と反対されてしまい……。 結婚のあいさつのため、彼と実家へ