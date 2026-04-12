【ローソン】では、専門店とコラボした「いちごスイーツ」を販売中。3/10・17・24と3週連続で新商品が登場しています。今回は、スイーツマニアがおすすめする商品をピックアップ。ローソンの定番スイーツにいちごをプラスした限定品もあるので、ぜひチェックしてみて。 本格クオリティのいちごタルト いちごスイーツ専門店【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の「いちごのフロマー